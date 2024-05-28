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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 02:20 - Güncelleme : 28 May 2024 02:21
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı, kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi. 21 yaşındaki Serdar K. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - 1. Resim

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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