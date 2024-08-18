Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 01:41 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 01:44
Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna dalmıştı, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Kırşehir'de Güneykent yolu üzerinde 4 gün önce feci bir kaza meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaralananın olmadığı kazada otomobilin benzin pompasına çarpma anının ise güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı