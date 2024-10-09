Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

09 Ekim 2024 04:20 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 04:42

Gaziantep’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Gece saatlerinde Gaziantep​'in Şahinbey​ ilçesinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Hani (37) idaresindeki araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Feci kaza sonrası sürücü ile birlikte araç içerisindeki 5 kişi yola savruldu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhammet Hani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.