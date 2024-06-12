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Kontrolden çıkan Tofaş şahin halıcıya daldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:04
Kontrolden çıkan Tofaş şahin halıcıya daldı

Bursa'da seyir halindeki Tofaş Şahin otomobil, kontrolden çıkarak halı dükkanına daldı.

Bursa'da seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp halı dükkanına girdi. Kaza anı kameraya yansırken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tofaş marka Şahin otomobilin sürücüsü, anayolda hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip halı dükkanına girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kontrolden çıkan Tofaş şahin halıcıya daldı - 1. Resim

Sağlık ekiplerince yaralanan kişi tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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