Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kontrolünü kaybeden otomobil inşaat temeline uçtu: Yaralılar var

Kontrolünü kaybeden otomobil inşaat temeline uçtu: Yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 07:41
Kontrolünü kaybeden otomobil inşaat temeline uçtu: Yaralılar var

Şanlıurfa Karaköprü'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat temeline düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Şanlıurfa Karaköprü'de feci bir kaza meydana geldi. A.C.A. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesin'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...