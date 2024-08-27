Kontrolünü kaybeden otomobil inşaat temeline uçtu: Yaralılar var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 07:41
Şanlıurfa Karaköprü'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat temeline düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Karaköprü'de feci bir kaza meydana geldi. A.C.A. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesin'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı