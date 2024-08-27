Kontrolünü kaybeden otomobil inşaat temeline uçtu: Yaralılar var

27 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 07:41

Kastamonu'da feci kaza: Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da feci kaza: Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa Karaköprü'de feci bir kaza meydana geldi. A.C.A. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesin'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.