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Konya Belediyesi'nden söyleşi için 8 kişiye 20 milyon verildi iddiasına açıklama

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sözcü Gazetesi'nin 8 kişiye söyleşi için 20 milyon lira ödeme yapılacağı yönündeki haberini yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada, bahse konu rakamın bir yıl boyunca 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsadığı belirtildi. Haberde isimleri geçen Fulya Öztürk ve Mehmet Akif Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

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Konya Belediyesi'nden söyleşi için 8 kişiye 20 milyon verildi iddiasına açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:29

, Sözcü Gazetesi'nin 8 isme 20 milyon 575 bin liralık söyleşi ödemesi yapılacağını iddia ettiği haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Sözcü Gazetesi'nin 8 isme 20 milyon 575 bin liralık söyleşi ödemesi yapılacağını iddia ettiği haberi yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Sözcü'nün haberinin ve yalanlarla dolu olduğunu ifade edildi.

KINADIKLARINI DUYURDULAR

Söz konusu rakamın bir yıl boyunca belediye tarafından düzenlenecek 8 programda yer alan 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsadığı belirtildi.

Tüm sürecin kanun ve mevzuatlara uygun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi, yalan haber nedeniyle Sözcü Gazetesi'ni de kınadığını duyurdu.

Konya Belediyesi'nden söyleşi için 8 kişiye 20 milyon verildi iddiasına açıklama

ALGI YAPARAK ÇARPITIYORLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Bugün bazı basın yayın organlarında, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yıl boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve seminer programları ile organizasyonlarını içeren toplu bir ihalenin rakamı, sanki birkaç belirli isme veriliyormuş algısıyla çarpıtma ve yalan bir haber yapılmıştır.

Söz konusu , bir yıl boyunca belediyemizce düzenlenecek 8 programda 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsamaktadır.

Tüm süreç ilgili kanun ve mevzuatlara uygun şeffaf şekilde yürütülmektedir. Detayları paylaşılmadan, olumsuz bir algı oluşturmak için yapıldığı aşikar olan bu çarpıtma haberi yapanları kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ETİKETLER
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#Söyleşi Ödemesi
#Gündem
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