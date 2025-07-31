Konya Belediyesi'nden söyleşi için 8 kişiye 20 milyon verildi iddiasına açıklama

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sözcü Gazetesi'nin 8 isme 20 milyon 575 bin liralık söyleşi ödemesi yapılacağını iddia ettiği haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Sözcü Gazetesi'nin 8 isme 20 milyon 575 bin liralık söyleşi ödemesi yapılacağını iddia ettiği haberi yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Sözcü'nün haberinin çarpıtma ve yalanlarla dolu olduğunu ifade edildi.

KINADIKLARINI DUYURDULAR

Söz konusu rakamın bir yıl boyunca belediye tarafından düzenlenecek 8 programda yer alan 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsadığı belirtildi.

Tüm sürecin kanun ve mevzuatlara uygun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi, yalan haber nedeniyle Sözcü Gazetesi'ni de kınadığını duyurdu.

ALGI YAPARAK ÇARPITIYORLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Bugün bazı basın yayın organlarında, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yıl boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve seminer programları ile organizasyonlarını içeren toplu bir ihalenin rakamı, sanki birkaç belirli isme veriliyormuş algısıyla çarpıtma ve yalan bir haber yapılmıştır.

Söz konusu ihale, bir yıl boyunca belediyemizce düzenlenecek 8 programda 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsamaktadır.

Tüm süreç ilgili kanun ve mevzuatlara uygun şeffaf şekilde yürütülmektedir. Detayları paylaşılmadan, olumsuz bir algı oluşturmak için yapıldığı aşikar olan bu çarpıtma haberi yapanları kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."