Konya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi

Dünya Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremle sarsılırken, bir deprem haberi de Türkiye'den geldi. Konya'da sabah saatlerinde deprem oldu.

KONYA'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’ta meydana gelen depremin derinliği 15,6 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1950402883683291515

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konya merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremin çevre illerden de hissedildiğini belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." dedi.