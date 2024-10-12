Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Konya'da acı görüntüler: İki tır arasına böyle sıkıştı

Konya'da acı görüntüler: İki tır arasına böyle sıkıştı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 14:10

Konya'da bir kişi geri manevra yapan tır ile sokaktan geçen tır arasına sıkışması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tırların arasına sıkışan vatandaşı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi.

Konya’da Selçuklu​ ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde bir kaza​ meydana geldi. Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak ile Pehlivanlı Sokak kavşağında bir kişi iki tırın arasında kaldı. Sokak üzerinde geri manevra yapan M.A. idaresindeki tır​ ile sokak üzerinde seyir halinde olan E.Ö. yönetimindeki tırın çarpışması sırasında sokak üzerinde yürüyen yaya Ö.U., araçların arasında sıkıştı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası araç arasında sıkışan Ö.U. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Ö.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ö.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Konya'da acı görüntüler: İki tır arasına böyle sıkıştı - 1. Resim

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların hareket halinde olduğu sırada Ö.U.'nun araya sıkıştığı çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldığı görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
konyaselçuklukazatırçarpışma

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...