Konya'da acı görüntüler: İki tır arasına böyle sıkıştı

12 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 14:10

Konya'da bir kişi geri manevra yapan tır ile sokaktan geçen tır arasına sıkışması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tırların arasına sıkışan vatandaşı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi.

Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Konya’da Selçuklu​ ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde bir kaza​ meydana geldi. Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak ile Pehlivanlı Sokak kavşağında bir kişi iki tırın arasında kaldı. Sokak üzerinde geri manevra yapan M.A. idaresindeki tır​ ile sokak üzerinde seyir halinde olan E.Ö. yönetimindeki tırın çarpışması sırasında sokak üzerinde yürüyen yaya Ö.U., araçların arasında sıkıştı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası araç arasında sıkışan Ö.U. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Ö.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ö.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların hareket halinde olduğu sırada Ö.U.'nun araya sıkıştığı çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldığı görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.