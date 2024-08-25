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Konya'da anne babasının kavgasında arada kalan 5 yaşındaki çocuk öldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ağustos 2024 02:18 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 02:23

Kulu'da bir kişi eşiyle yaşadığı kavgada pompalı tüfeğine sarıldı. Eşini vuran adam o sırada araya giren 5 yaşındaki çocuğunu vurarak ölümüne sebep oldu.

Kemaliye Mahallesi'nde aile faciası yaşandı. 31 yaşındaki M.Ö eşi S.Ö ile yaşadığı tartışma sonrası kavga büyüyünce pompalı tüfekle dehşet saçtı. Anne S.Ö yaralanırken araya giren 5 yaşındaki D.Ö de vuruldu.

Çiftin 5 yaşındaki kızları anneyle beraber 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü. Hafif yaralı anne taburcu edilirken küçük kızdan acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Konya'da anne babasının kavgasında arada kalan 5 yaşındaki çocuk öldü - 1. Resim

Gözaltına alınan M.Ö'nün Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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