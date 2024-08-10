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Konya'da anne ve kızı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 04:37 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 04:40

Selçuklu'da anne ve kızı tartışma yaşadığı tekel bayisi işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. O anlar telefon kamerasıyla kaydedildi.

Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında tekel bayisi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek iş yerinin dışına taşarken, M.A. pompalı tüfek ile anne ve kızının bacağına ateş etti.

ANNE KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumların iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli M.A. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı.

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - 1. Resim
Olay anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; anne ve kızın vurularak yere düşmesi ve sağlık ekiplerin ilk müdahalesi yer alıyor.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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