Konya'da başıboş sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kâbusu yaşadı

29 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:34

Sahipsiz sokak köpeği sorunu her gün gündem olmayı sürdürüyor. Vatandaşın canını tehdit eden başıboş köpekler, bu kez bir küçük bir çocuğu yaraladı. Olay Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda yaşandı.

AYAĞINI PARÇALAYACAKTI

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.