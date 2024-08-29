Konya'da başıboş sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kâbusu yaşadı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:34
Son yılların en tartışmalı konularından biri olan başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor. Bu kez yer Konya! Beyşehir ilçesinde 6 yaşındaki çocuk parkta oynadığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısında yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sahipsiz sokak köpeği sorunu her gün gündem olmayı sürdürüyor. Vatandaşın canını tehdit eden başıboş köpekler, bu kez bir küçük bir çocuğu yaraladı. Olay Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda yaşandı.
AYAĞINI PARÇALAYACAKTI
Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı