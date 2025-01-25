Konya'da çöken bina ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor! 3 gün önce yapılan uyarıya dikkat çekti

25 Ocak 2025 00:21 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 00:28

Konya’da 4 katlı binanın çöküşüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kapıcının çöküşten 3 gün önce bina sakinlerini uyardığı ve kolonların çatladığını söylediği iddia edildi. Binanın altında kalmaktan son anda kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.

Konya’da 4 katlı binanın çöküşü sırasında içeride olanlar, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Binada oturan Muhammet Veli Kahya, eşini ve çocuğunu son anda dışarı çıkardıktan sonra komşularını kurtarmak için binaya döndüğü esnada enkaz altında kaldığını söyledi. Kahya, "Binadan sesler geliyordu. Komşum Muhammet yukarı babasını almaya çıkmıştı. Ben de yukarı çıktığımda binanın çökmesiyle kolonların arasında kaldım. Polisler gelip beni çıkardı, ancak arkadaşlarım içeride kaldı" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ GÜN ÖNCE BİNA YIKILABİLİR DEMİŞLERDİ"

Binanın çökmesinden önce gelen uyarılar dikkat çekti. Binada oturan Faik Dal, kapıcının kendilerini bina hakkında önceden uyardığını belirtti. Dal, "Kız arkadaşımla oturuyorduk, kapıcı geldi ve kolonların çatladığını, hemen çıkmamız gerektiğini söyledi. Zaten üç gün önce bina yıkılabilir demişlerdi. Dışarı çıktıktan yaklaşık 45 dakika sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü" diye konuştu.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın yıkılma nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.