Konya'da çöken bina ile ilgili yeni gelişme! Bir gözaltı kararı daha

30 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:38

Konya'da 2 kişinin öldüğü 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha yakalandı.

Konya'da durduk yere çöken ve 2 kişinin ölümüne neden olanın binaya ilişkin soruşturma sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen ve binanın inşaatını yapanlardan Adnan T, gözaltına alındı. Şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma başlatılan olaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.