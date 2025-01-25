Konya'da çöken binadan 2 kişi sağ olarak çıkartıldı! İşte o anlar
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ocak 2025 01:48 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 01:52
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazından 2 kişi canlı olarak çıkarıldı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı