Konya'da dehşet! Genç kadını arabada göğsünden vurdular

11 Haziran 2024 06:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 06:32

Esenyurt'ta korkutan yangın: 8 araç ve 1 depo alevlere teslim oldu! Kundaklama anı kameraya yansıdı

Esenyurt'ta korkutan yangın: 8 araç ve 1 depo alevlere teslim oldu! Kundaklama anı kameraya yansıdı

Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, saat 01.15 sıralarında Meram ilçesinde Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki 42 EAG 07 plakalı araç içerisinde 28 yaşındaki Funda K.'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

Komşuları kendi araçlarıyla yaralıyı hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.