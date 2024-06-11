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Konya'da dehşet! Genç kadını arabada göğsünden vurdular

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Haziran 2024 06:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 06:32
Konya&#039;da dehşet! Genç kadını arabada göğsünden vurdular

Konya'nın Meram içerisinde genç bir kadın araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Hastaneye kaldırılan Olayla ilgili bir gözaltı var

Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, saat 01.15 sıralarında Meram ilçesinde Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki 42 EAG 07 plakalı araç içerisinde 28 yaşındaki Funda K.'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

Konya'da dehşet! Genç kadını arabada göğsünden vurdular - 1. Resim

Komşuları kendi araçlarıyla yaralıyı hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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