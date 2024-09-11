Konya'da dehşet! Kadının cesedi bahçede gömülü bulundu

11 Eylül 2024 23:47 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:53

Konya'da müstakil evin bahçesinden kadın cesedi çıktı. Gömülü olduğu yerden çıkarılan ceset inceleme yapılmak üzere adli tıpa götürüldü.

Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman çavuş Onur Çapan şehit oldu

Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman çavuş Onur Çapan şehit oldu

Ehliyetsiz polisin iki kadına çarptığı kaza anı ortaya çıktı: 1 kişi öldü, 1 yaralı

Ehliyetsiz polisin iki kadına çarptığı kaza anı ortaya çıktı: 1 kişi öldü, 1 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinden ceset çıktı. Kadın olduğu öğrenilen cesedin bulunmasıyla emniyete haber verildi.

Ç.E. isimli kadının cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu. Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.