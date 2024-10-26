Konya'da dehşete düşüren olay! Alacak verecek meselesi kanlı bitti! İş adamına kurşun yağmuru

26 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:57

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen korkunç olayda iş adamı Bayram Çelmeli aracı ile işten döndüğü sırada aralarında alacak verecek meselesi olduğu kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Gaziantep’ten geldiği belirtilen M.K. olaydan kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Dehşete düşüren olay Konya​'da dün gece saatlerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan iş adamı Bayram Çelmeli, aracıyla evine giderken M.K tarafından durduruldu. Çelmeli ile Gaziantep’ten geldiği belirtilen M.K arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

11 EL ATEŞ ETTİ

M.K. yanında bulunan silahla Bayram Çelmeli’nin bacaklarına 11 el ateş etti. Bayram Çelmeli’nin yanında bulunan kardeşi R.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Çelmeli, ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Çelmeli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı M.K. ise olaydan sonra Bozkır ilçesinde aracı ile yakalanarak gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ

Olayda hayatını kaybeden Bayram Çelmeli ile M.K.’nin arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.K.’nin daha önce ilçeye gelerek Bayram Çelmeli ile görüştüğü belirtildi. Olayda hayatını kaybeden Bayram Çelmeli’nin Seydişehir- Antalya Kara yolu üzerinde dinlenme tesis işletmeciliği yaptığı ve çıkan yangın sonrası büyük zarar gören işletmesinin daha sonrasında konkardato ilan ettiği de öğrenildi.