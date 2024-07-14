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Konya'da deprem oldu Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:00
Konya&#039;da deprem oldu Kandilli Rasathanesi&#039;nden ilk açıklama

Son dakika haberi... Konya Bulcuk - Ilgın merkezli 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya dair AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

Konya'da saat 22.08 sıralarında deprem hissedildi. Sarsıntının derinliği uluslararası ajanslara 3.8 km olarak kayıtlara geçti. 

Kandili Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

Konya'da deprem oldu - 1. Resim

AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi son depremler

Kaynak: tgrthaber.com
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