Konya'da dev tatbikat gerçekleştirildi, F-16'lar hedefi vurdu

16 May 2024 19:48 - Güncelleme : 16 May 2024 19:49

Türkiye’nin ev sahibi olduğu gerçek mühimmatların kullandığı dev tatbikat Konya’da gerçekleştirildi. Konya`daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığının Atış Sahası`nda yapılan tatbikata Azerbaycan, Katar, Polonya, Slovakya, Romanya, Suudi Arabistan katıldı. Gözlemci ülkeler ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mısır, Moğolistan, Portekiz, Ürdün, Tunus, Umman Tatbikatta gözlemci statüsünde bulundu.

Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının katıldığı tatbikatta, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopterler kullanıldı. Ayrıca T70 Genel Maksat Helikopteri ile Katar Hava Kuvvetleri unsurlarına ait Apache helikopterleri de tatbikatta yer aldı.

F-16'LAR HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi. Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi (JTAC) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Bu sahneler, atış sahasındaki gözlem kulesinden dikkatle izlendi. Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

HAVA UNSURLARI HAREKETE GEÇTİ

Daha sonra havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Daha sonra tatbikata katılan ülkeler kendi bayraklarını açtı.

Ayrıca, katılan helikopter ve uçaklar basına tanıtıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.