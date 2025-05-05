Konya'da doğal gaz patlaması! Binada yangın çıktı, ekipler sevk edildi: Yaralılar var

Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Konya Valiliğinin X hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.