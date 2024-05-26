Konya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

26 May 2024 11:45 - Güncelleme : 26 May 2024 11:45

Konya'nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.