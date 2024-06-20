Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Haziran 2024 11:01 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:13

Konya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada; polis memuru olduğu öğrenilen Yusuf Yılmaz (30) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin Kart’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ile aynı araçta bulunan Zeynep Yılmaz’ın (27) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer araç sürücüsü Hüseyin Kart (30) ile aynı araçta bulunan Şeyma Kart (31) ise kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 6 aylık M.H.Y. ile 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.