Konya'da feci kaza: 24 yaralı

02 May 2024 09:47 - Güncelleme : 02 May 2024 09:53

Karapınar - Ereğli Karayolu üzeri Organize Sanayi ışıklarında meydana gelen olayda, Karapınar’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ö.Ü. idaresindeki midibüs, kavşakta M.H.Ö'nün kullandığı panelvan araç ile çarpıştı. Kazada midibüs içerisindeki 21 kişi ve panelvan içerisindeki 3 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Midibüsün, Eskişehir’den Ereğli’ye arkadaş grubu olarak tur için gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.