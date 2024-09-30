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Konya'da feci kaza! Tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:31

Konya'da meydana gelen feci kazada, tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Konya​'da sabahın erken saatlerinde sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç​, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

Konya'da feci kaza! Tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Konya'da feci kaza! Tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Feci kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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