Konya'da feci kaza! Tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

30 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:31

Konya'da meydana gelen feci kazada, tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Hatay'da şoke eden kaza! İş yerinin içinden geçerek başka iş yerine çarpıp durabildi

Hatay'da şoke eden kaza! İş yerinin içinden geçerek başka iş yerine çarpıp durabildi

Konya​'da sabahın erken saatlerinde sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç​, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Feci kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.