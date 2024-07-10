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Konya'da kahreden olay! Anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:16
Konya&#039;da kahreden olay! Anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'ın Kulu ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde yaşanan olayda; Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da feci olay! Anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeni bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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