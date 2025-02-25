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 | Banu İriç

Konya'da feci olay: Bir polis memuru şehit, iki polis yaralı

Konya'da devriye görevi yapan polis ekip otosuna tır çarptı, feci kazada bir polis memuru şehit oldu, iki polis memuru yaralandı. Görev başında can veren kahraman polis için yürekler yanarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 20:09

Konya’nın Karatay ilçesinde devriye görevi yapan polis ekip otosu, bir tırın arkadan çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın 25 Şubat 2025 günü Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde meydana geldiğini belirtti. Devriye görevi sırasında ekip otosuna arkadan çarpan tırın neden olduğu kazada, bir polis memurunun olay yerinde şehit olduğu ifade edildi. Yaralı iki polis memurunun sağlık durumlarının takip edildiği belirtilirken, olayın detaylı şekilde soruşturulduğu vurgulandı. Valilik, şehit olan polis memuruna Allah’tan rahmet dilerken, ailesine başsağlığı, yaralı polislere ise acil şifalar temennisinde bulundu.

TIR EKİP OTOSUNA ÇARPTI

Konya Valiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada olay şu şekilde aktarıldı: "25 Şubat 2025 günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz malesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun"

https://x.com/TCKonyaValiligi/status/1894416048021176621

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