İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilen Konya, bugün Filistin’e adanan kapsamlı bir programa sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ICYF iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, sabah saatlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı.

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HABERİN ÖZETİ Konya'da Filistin günü: Gazze Mahkemesi'nden yeşil sahadaki 2-2'lik kardeşlik maçına dev dayanışma 2026 Gençlik Başkenti Konya'da, Gazze Mahkemesi oturumları, Filistin Gençlik Forumu ve TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki özel dostluk maçını içeren kapsamlı bir Filistin Günü programı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gazze Mahkemesi oturumlarında hukukçular, tanıklar ve uzmanlar bir araya gelerek Gazze'deki soykırım ve hak ihlallerini ele aldı. Filistin Gençlik Forumu'nda Bakan Osman Aşkın Bak ve Bilal Erdoğan gibi isimler konuşma yaparak Filistin davasına ve sporcuların duruşuna destek verdi. Program kapsamında milli sporcular Taha Akgül, Harun Erdenay ve Şahika Ercümen'in katılımıyla "Efsaneler Konuştuğunda: Filistin İçin Birlikte" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Filistin Milli Futbol Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan dostluk maçının 10. dakika 14. saniyesinde, katledilen 1014 sporcu anısına oyun durduruldu. Karşılaşmanın son düdüğü, Filistin'de hayatı yarım kalanlar adına 89. dakikada çalındı ve skorborda "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" ifadesi yansıtıldı.

GÜNÜN İLK PROGRAMI: GAZZE MAHKEMESİ

Filistin Günü’nün ilk önemli başlığı Gazze Mahkemesi Oturumları oldu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen oturumlarda uluslararası hukukçular, Gazze Mahkemesi heyeti ve Filistinli tanıklar bir araya geldi. Gazze’de yaşananlar; uluslararası hukuk, sivillerin korunması, insani yardım, sağlık ve eğitim sistemlerinin durumu, zorla yerinden edilme ve kişisel tanıklıklar üzerinden ele alındı.

PROF. DR. FALK: “RESMİ ADALETİN ÇARKLARI ÇOK YAVAŞ DÖNÜYOR”

Programa Gazze Mahkemesi Başkanı Prof. Richard Falk ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da katıldı. Prof. Dr. Falk, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2027 yılının ortalarına veya hatta sonlarına doğru gelmesinin beklendiğini belirterek, “Bir başka deyişle, resmî adaletin çarkları insanların refahı için çok yavaş dönmektedir. Uluslararası Gazze Mahkemesi, sıradan mahkemelerin yapamayacağı şekilde soykırımın objektif bir resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi bir belge ortaya çıkardı. Buna, tanıkların ve hayatta kalanların çok önemli ifadelerinin alınması da dahil." dedi.

Birleşmiş Milletlerin de Batı'nın İsrail politikalarına verdiği destek nedeniyle fiilen felç olduğuna dikkati çeken Falk, "Üniversiteler ve diğer kuruluşlar ise olup bitenler hakkında gerçeği anlatmaya çalışanları cezalandırarak utanç verici bir şekilde bu sürece katıldı. Gazze Mahkemesi, İsrail'in davranışlarını, herhangi bir yaptırım ya da hesap sorulmasına yol açmayacak şekilde sunma konusundaki boşluğu da doldurdu." diye konuştu.

Soykırımın şimdi yeni bir aşamaya girdiğine işaret eden Falk, bu aşamanın, etnik temizliğe daha fazla ağırlık verilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında mümkün olan en fazla sayıda Filistinlinin ortadan kaldırılması şeklinde tanımlandığını vurguladı. Falk, Filistinlilerin kendi vatanlarının geleceğinin şekillendirilmesinde herhangi bir rol üstlenmelerinin engellendiğini dile getirdi.

Uluslararası Gazze Mahkemesi'nin konuya ilişkin elinden gelen çabayı gösterdiğini anlatan Falk, "Şu anda bu çabaları özetleyecek bir kitap hazırlanıyor. Filistin halkının mücadelesi, hiç olmadığı kadar desteklenmeli, zira İsrail'de kendi deyimleriyle 'işi bitirme' konusunda bir tür ısrar var ve vicdanın sesi olarak inandırıcılığımızı korumak istiyorsak, teyakkuzu bırakamayız." ifadelerini kullandı.

ICYF BAŞKANI AYHAN: “SOYKIRIM TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINIP BİR MAHKEME KARARI HALİNE GETİRİLDİ”

ICYF Başkanı Taha Ayhan da konuşmasında bağımsız Gazze Mahkemesi'nin dünyada milyarlarca insanın yaptığı adalet çağrısına öncü olduğunu vurguladı. Mahkemenin 200'den fazla tanığı, birçok uzmanı dinlediğine dikkati çeken Ayhan, şunları söyledi:

"Dünyadaki sayılı uzmandan oluşan bir ekip soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdi. 2 milyon insanın öldürüldüğü, şehit edildiği, eziyet edildiği bir yerde bunların soykırıma uğradığını ispat etmek zorundaydınız ama 25 Ekim 2025 tarihinde mahkeme kararının çıkmasıyla beraber artık tüm dünyada yapılan başvurularda mahkeme kararına atıfla soykırımı ispat edebiliyoruz. Adalet belki beklediğimizden daha yavaş tecelli ediyor, soykırımcılar bugün hala elini kolunu sallayarak geziyorlar, büyük bir istilacılığın konforunu sürüyorlar fakat ben inanıyorum ki gerek bu çabalar gerek insanlığın verdiği çabalarla soykırımcılar bugün olmasa yarın adalet önünde hesap verecektir."

Oturumlarda Gazze Mahkemesi’nin temel bulguları ve bundan sonraki süreç değerlendirilirken, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu insani ve hukuki sorunlar uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.

GENÇLER FİLİSTİN İÇİN BULUŞTU

Günün ikinci bölümünde gerçekleştirilen Filistin Gençlik Forumu, farklı ülkelerden katılımcılarla Filistin meselesini gençlik perspektifinden gündeme taşıdı.

Foruma Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ICYF Başkanı Taha Ayhan ile birçok ülkeden bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistinlilerin Konya’da deplasmanda değil, kendi evlerinde oynadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Konya'da yeşil sahada kurulacak olan kardeşlik köprüsü, Filistin'in elinden zorbalıkla alınan ev sahibi olma hakkını yeniden tesis etmektedir. Türkiye olarak, barışın tesisinin ardından Filistin'in yıkılan spor altyapısının imarında ve gençlerin yeniden sahalara dönmesinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Spor sahalarında İsrail'in zulmüne karşı duruş sergileyen sporculara da teşekkürlerini ileten Bakan Bak, "Bebekler öldürülürken susulmaz. Şampiyon Barcelona'da Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a, İsrail maçında rakiplerinin elini sıkmayarak meydan okuyan İrlanda Milli Takımı'na, tribünleri inleten İskoçya'nın Celtic takımına ve yüreği Filistin'le atan kulüplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: “FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR HASSASİYETİMİZİN AZALMAMASI GEREKİYOR”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da Filistin Gençlik Forumu’nda gençlere seslendi. Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail vahşetine dikkat çeken Erdoğan, “75 bin can feda oldu; 28 bini çocuktu. Bugün çocuklar okullarına gidemiyor, enkazların arasında kalıyor. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun” dedi.

Konya’da düzenlenen Filistin Günü’nün diğer şehirlere ve İslam ülkelerine örnek olmasını temenni eden Erdoğan, “Burada tertip edilen Filistin Günü gerçekten bütün Müslüman ülkelere, bütün Müslüman başkentlere ve şehirlere örnek olacak bir program oldu. İnşallah bu programın devamı başka şehirlerde ve İslam ülkelerinde de örnek olur, oralarda da devamı gelir. Filistin özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar hassasiyetimizin azalmaması, bilincimizin zayıflamaması için bu etkinliklerimizi belli bir devamlılık içinde sürdürmek zorundayız.” diye konuştu.

Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria’dan çıkarılmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını belirten Erdoğan, Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı:

“Filistinlileri Gazze'den ve Batı Şeria'dan çıkarma planlarını asla kabul etmiyoruz. 'Gençleri çıkaralım, şurada üniversiteye alalım, kamplara koyalım' gibi kulağa hoş gelen tehcir tuzaklarına geçit vermeyiz. Gazzeliler Gazze'de, Batı Şerialılar Batı Şeria'da yaşayacak. Batı Şeria'da sivillerin evini yakanlar 'sivil' değil, hırsız ve işgalcidir. Orta Doğu'nun tek demokrasisi diye pazarlanan yapının bir talan rejimi olduğunu tüm dünya görüyor."

RAJOUB: “İNANIYORUZ Kİ TÜRKİYE BİR GÜN GAZZE'YE GELECEK”

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub da coşkulu konuşmasında "Bu güzel ülkenin insanlarına Filistin'in her karışının selamını getirdim. Filistin halkı adına, Filistin gençleri adına size hitap etmekten büyük şeref duyuyorum. 'Evimiz, eviniz' dediniz. Evet, gerçekten Konya bizim vatanımız. Biz de şunu ifade etmek isteriz, Filistin bizim evimizse, sizin de evinizdir. İnanıyoruz ki Türkiye bir gün Gazze'ye gelecek, insani yardımlarını ulaştırabilecek ve Filistin'i kucaklayacaktır. Türkiye'deki herkes Filistin'le beraberdir. Bunu biliyoruz. Kapımız size her zaman açık ve desteğinizi bekliyor olacağız” dedi.

Programda, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği Gençlik ve Spor Departmanı Direktörü Dr. Boubakari Maiga, Maldivler Gençlerin Güçlendirilmesi, Spor ve Zindelik Bakanı Abdulla Rafiu, İslami Dayanışma Spor Birliği Genel Direktörü Nasser Ayman Majali ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da birer konuşma yaptı.

ŞAMPİYONLARIN MESAJI: “FİLİSTİN İÇİN BİRLİKTE”

Filistin Günü’nün dikkat çeken bölümlerinden biri de spor dünyasının önemli isimlerini aynı sahnede buluşturan “Efsaneler Konuştuğunda: Filistin İçin Birlikte” başlıklı panel oldu.

Filistin Gençlik Forumu kapsamında gerçekleştirilen programa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili ve eski milli basketbolcu Harun Erdenay ile serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen konuşmacı olarak katıldı.

Spor dünyasının önemli isimlerinin Filistin için bir araya geldiği buluşmada sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığı; dayanışmanın, ortak vicdanın ve uluslararası farkındalığın da güçlü araçlarından biri olduğu mesajı öne çıktı.

GÜNÜN FİNALİ YEŞİL SAHADA: “EVİMİZ EVİNİZDİR”

Konya’daki Filistin Günü programının finalinde ise dayanışmanın adresi yeşil saha oldu.

ICYF’in organizasyonuyla Filistin Milli Futbol Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda “Evimiz Sizin Evinizdir” sloganıyla düzenlenen özel dostluk karşılaşmasında buluştu.

Karşılaşma öncesinde Filistin Milli Takımı futbolcuları sahaya çıkarak tribünleri selamladı. Stadyumu dolduran futbolseverler Türk ve Filistin bayrakları taşırken, Filistin için hazırlanan marş ve ezgilere eşlik etti. Tribünde üzerinde "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak" yazısı ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcular ile gazetecilerin yer aldığı dev pankartlar açıldı.

1014 SPORCU ANISINA OYUN DURDU

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan dostluk maçının 10. dakika 14. saniyesinde iki takım futbolcuları oyunu durdurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de katledilen 1014 sporcu anısına saygı duruşu gerçekleştirildi. Seyirciler de Filistin’de yaşamını yitiren çocuklar için sahaya oyuncaklar attı. Bu sırada stat ekranlarında Gazze’de hayatını kaybeden çocukların isimlerine yer verildi.

DOSTLUK KAZANDI

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın golleri Konyaspor'dan Mostafa Mohamed ile Melih İbrahimoğlu'ndan gelirken, Filistin Milli Takımı'nın 2 golünü de Mohammed Sandouqa kaydetti.

“Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir”

Karşılaşmanın son düdüğü ise Filistin'de hayatları yarım kalan insanlar adına 89'uncu dakikada çaldı. Skorbordlarda “Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir” yazıldı.