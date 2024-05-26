Konya'da iş yeri önünde silahlı saldırı! Yaralılar var 

26 May 2024 00:13 - Güncelleme : 26 May 2024 00:42

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda A.Y.’ye ait tekel bayisinin önüne gelen, önceden aralarında kavga olduğu bilinen şüphelilere ait bir otomobilden ateş açıldı.

Olayda, tekel bayisinin önünde bulunan iş yeri sahibi A.Y., kardeşi S.Y., M.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan biri, kendi imkanlarıyla başka bir iş yerine giderek yardım isterken olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi.

Yaralılar A.Y., S.Y., M.G. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı. Yapılan araştırmalarda, kaçan araç Fatih Mahallesi Ömerli Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.