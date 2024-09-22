Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

22 Eylül 2024 07:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 07:53

Konya’da meydana gelen feci kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca kaza yapan minibüsten çok sayıda kümes hayvanı ve koyunlar da çıktı.

Feci kaza​ Kona'da meydana geldi. H.T. yönetimindeki Şanlıurfalı tarım işçilerinin içerisinde olduğu minibüs​, Konya-Hüyük Karayolu'nun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarına yan yatan minibüsteki aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi nakledildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ARAÇTAN ÇOK SAYIDA KÜMES HAYVANI KOYUN ÇIKTI

Ekipler, kaza yapan tarım işçileriyle beraber minibüsün arka koltuk altları ve koltukların kaldırılmasıyla oluşturulan bölümde aynı araç içerisinde çok sayıda canlı kümes hayvanı ile koyunların yanı sıra bir araç dolusu eşya ile karşılaştı.

SAMSUN'DAN ISPARTA'YA GİDİYORLARDI

Tarım işçilerinin Samsun’dan Isparta’ya gittiği öğrenildi. Devrilen minibüs düzeltilerek içerisindeki koyun, kümes hayvanları ve eşyalarla birlikte yediemine teslim edilmek üzere yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.