Konya'da kahreden kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadılar

12 Aralık 2024 18:41 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:59

Konya'da refüje çarpan otomobil refüje devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Artvin’de feci otomobil kazası: Ölü ve yaralı var!

Artvin’de feci otomobil kazası: Ölü ve yaralı var!

Konya​'da akşam saatlerine doğru kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkıp refüje devrilen otomobil 3 kişiye mezar oldu.

Feci kaza Konya-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz idaresindeki İstanbul plakalı otomobil, refüje çarparak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde sürücü Fahrettin Yavuz ile Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.