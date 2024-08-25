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Konya'da kahreden olay! Eşini vurmak isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 12:35 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:35
Konya&#039;da kahreden olay! Eşini vurmak isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurmak isterken 5 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu. Babasının silah doğrulttuğu annesinin önüne geçen Hiranur Özer kurşunların hedefi oldu. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil bir evde dehşet yaşandı. Mehmet Ö. ile eşi S.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kızlarının ölümüyle sonuçlandı. 

Büyüyen tartışmada Mehmet Ö., eşine tüfekle ateş etmek istedi. Bu sırada  5 yaşındaki kızları Hiranur Özer araya girdi. Tüfekten çıkan kurşunlar Hiranur'a isabet etti, saçmalar ise anneyi yaraladı. 

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 5 yaşındaki kız ve anne yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen Hiranur Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne S.Ö.'nün ise taburcu olduğu öğrenilirken Mehmet Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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