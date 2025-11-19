Konya'da kamyonetle SUV tipi araç çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.





Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzeri ilçeye bağlı Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 59 AKB 213 plakalı Honda marka SUV tipi araç, karşı yönden gelen ve kontrolsüz şekilde dönüş yaparak önüne çıkan T.T. yönetimindeki 42 EST 10 plakalı Toyota marka kamyonet ile çarpıştı.

Kazada 59 AKB 213 plakalı aracın sürücüsü A.A.'nın da aralarında bulunduğu aynı araçta bulunan 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.