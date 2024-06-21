Konya'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

21 Haziran 2024 10:12 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:18

Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'dan 2 gün arayla kahreden haberler geldi. Dün 4 kişinin öldüğü kazanın ardından bugün de bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çelik'in kullandığı 33 BKJ 58 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

LPG TANKI ALEV ALDI

Şarampole uçan otomobil alev alarak yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin LPG tankı bir süre sonra alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Kazada sürücü ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği tespit edildi. Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç. ise araçtan yaralı çıkarıldı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

2 GÜNDE 8 KİŞİ ÖLDÜ

Konya'da dün de Karapınar ilçesinde benzer bir facia yaşanmış, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.