Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:52
Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Konya-Adana karayolu İsmil Mahallesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada, Abdurrahman Kaplan’ın kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaralı ambulanslarla Konya Şehr Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan sürücü Abdurrahman Kaplan ve 6 yaşındaki Melek Kaplan da hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı