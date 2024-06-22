Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

22 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:52

Konya-Adana karayolu İsmil Mahallesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada, Abdurrahman Kaplan’ın kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaralı ambulanslarla Konya Şehr Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Abdurrahman Kaplan ve 6 yaşındaki Melek Kaplan da hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.