Konya'da korkunç olay! 1,5 yaşındaki bebek balkondan böyle düştü

28 Ekim 2024 11:02 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:02

Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebeğin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan binada korkunç bir olay yaşandı. Yabancı​ uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesi ile birlikte gittiği misafirlikte balkonda oyun oynadığı sırada ayısını aşağıya düşürdü. Ayının düşmesinden saniyeler sonra 1,5 yaşındaki çocuk​ da balkondan düştü.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Balkonda oynayan Y.N.'nin düşmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ses duyarak bebeğin düştüğünü fark eden aşağıdaki iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek​, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak oyuncak ayının aşağıya düşmesi, sonrasında bebeğin düşmesi ve çevredeki vatandaşların bebeğin yanına koşması yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.