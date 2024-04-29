Konya’da otomobil 'U' dönüşü yapan tıra çarptı: 1 yaralı

29 Nisan 2024 21:10 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:11

Kaza, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametine gitmekte olan M.T. idaresindeki 42 EG 533 plakalı tır Katır Tepesi mevkiinde U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Muammer A. (37) yönetimindeki 16 SU 042 plakalı otomobil, tırın mazot deposuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Muammer A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.