Konya'da polise bıçaklı saldırı: Dehşet görüntüleri kamerada! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı

13 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:00

Konya'da ihbar üzerine bir eve giden polis memuru, kapılan bıçakla çıkan şüphelinin saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanan polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 bıçak darbesi alan polis memurunun sağlık durumunu açıkladı. Öte yandan polise saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'dan sonra bu kez de Konya​'da polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Dün Beyoğlu'nda bir şüphelinin görev başındaki polise arkadan yaklaşıp bıçakla saldırdığı görüntüler infiale yol açarken, benzer bir saldırı da bu kez Konya'da yaşandı. İhbara giden polis, evden çıkan zanlının bıçaklı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklama yaparken, yaralı polis memurunun sağlık durumu da belli oldu. İşte ayrıntılar...

DEHŞETİN ADRESİ BU KEZ KONYA

Korkunç olay saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu​ ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Sinir krizi geçirdiği belirtilen Emre K. (29) için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan şahsın alınması için adrese polis ekibi de istendi. Polislerin evin kapısında beklediği sırada açılan kapıdan elinde bıçakla koşarak çıkan ve polislere saldıran şüpheli Emre K., bir polis memuru​ M.T.‘yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüpheli vurularak etkisiz hale getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polis memurunun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şüpheli E.K'nin hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma, kasten yaralama gibi suçlardan 33 ayrı kaydı olduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde polis memurları kapıda beklediği sırada elinde bıçakla koşarak çıkan şahsın polislere saldırdığı görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: 7 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."