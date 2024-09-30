Konya'da satılık ada! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor: 'Çok talep var'

30 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:30

Konya ve Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü'ndeki ada satışa çıkarıldı. "Çeçen Adası" olarak da bilinen adanın bedeli ise dudak uçuklattı. Adaya çok fazla talep olduğunu söyleyen muhtar "Tek satılık ada burası. Metrekare fiyatı 9 ABD doları" diyerek alıcıları beklediklerini belirtti.

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Türkiye​'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yer alan "Çeçen Adası" satışa çıktı. Üzerinde tarım ve hayvancılık yapılabilen ada, dağ ve göl manzarasına da sahip. 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik ada için istenen fiyat tam 165 milyon lira. Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi ise adanın yeni sahibini bekliyor.

Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.

Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar." dedi.

"KONYA'DA ADA SATIŞI YAPMAK HEYECAN UYANDIRIYOR"

Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.

Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.