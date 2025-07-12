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 | Murat Makas

Konya'da seyir halindeki cipte yangın paniği

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir cipin hararet yaptığı görüldü. Cipte yangın paniği oluşurken aracın motor kısmına yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

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Konya'da seyir halindeki cipte yangın paniği
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 12:47

'nın ilçesi yakınlarında seyir halindeki cipte paniği yaşandı. Aracın hararet yaptığını gören sürücü dinlenme tesisine girerken, tessis çalışanları aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görünce tüpleri ile müdahalede bulundu.

Konya'da seyir halindeki cipte yangın paniği

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan C.C. idaresindeki yabancı plakalı cipin hararet yaptığını gören sürücü, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Bu sırada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini göre tesis içerisindeki akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüplerini alarak araca müdahalede bulundu.

İNCELEMELER BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri de araca müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.

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