Konya’da sokakta yürüyen genç kıza çarparak öldüren sürücü kaçtı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ekim 2024 22:18 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:39

Konya’da ölümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçan sürücü tepki çekti. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da sokakta yürürken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. EKİPLER SEVK EDİLDİ Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki genç kıza, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. HER YERDE ARANIYOR Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. İlgili Haberler Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var! Patpat kazaları can almaya devam ediyor: Bu kez adres Ordu!