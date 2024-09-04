Konya'da tedirgin eden çöküntü! Dev obruk oluştu: Uçak düşmüş gibiydi

04 Eylül 2024 10:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:23

Konya’nın Karapınar ilçesinde son günlerde meydana gelen obruk oluşumları çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor. İlçenin Üçobruk mevkiindeki obruk merada meydana geldi. Yaklaşık 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde oluşan obruk zaman zaman deprem korkusunu da tetikliyor.

''UÇAK DÜŞMÜŞ GİBİYDİ''

Obruklar koyun otlatan çobanlar tarafından fark edildi. Çevre sakinlerinden Ali Özata yeni obruğun sanki uçak düşmüş gibi şiddetli olduğunu söyledi. Özata, ''Akşam canlının geçmesi son derece tehlikeli. Bölgemiz obruklarla çevrili. Benim yaşadığım eve 100 metre uzakta da obruk var'' dedi.

Karapınar Mısırlı Yaylası köyünde yaşayan Mehmet Özata ise ''Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu'' dedi. Ayrıca Mısırlı civarında 6-7 tane obruğun oluştuğu belirtildi.

Obruğun meydana geldiği sırada pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet ise olayı şöyle anlattı:

"Dün gece saat 02.30'da bir ses duydum. Sabah pancar tarlasına geldiğimde büyük bir çöküntü gördüm. Abimi aradım, durumu anlattım ve fotoğraf çektim. Çok korktuk, gece vana çevirmeye gelmiştim. Buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum. O ses uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş."

OBRUK NEDİR?

Obruk, yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şeklidir.

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşuyor. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden oluyor ve bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöküyor. Bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk adı veriliyor.