Konya'da trafik tartışmasının sonu cinayet: Genç adam öldü!

02 May 2024 00:40 - Güncelleme : 02 May 2024 00:42

Konya'da trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 31 yaşındaki Fevzi B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda şüpheli M.K. suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

TEKRAR TARTIŞTILAR

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fevzi B., otogar civarında M.K. isimli şahısla trafikte tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi B., aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin, yanına gelmesi üzerine tekrar tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi B.’yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fevzi B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaya karışan M.K.'nin daha sonra suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.