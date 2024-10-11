Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

11 Ekim 2024 23:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 23:53

Konya'da otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya​'nın Beyşehir​ ilçesinde otomobil​ ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir'in Doğancık ile Yenidoğan mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda meydana geldi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kaymakçı (28) yönetimindeki otomobil, Ş.A. yönetimindeki traktörle Yenidoğan Mahallesi girişinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada hurdaya dönem otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİYE AYRILDI

Arka tekeri kopan ve iki parçaya ayrılan traktörün sürücüsü Ş.A. ise yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesini tamamlaması sonrasında otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.