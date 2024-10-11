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Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 23:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 23:53
Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Konya'da otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya​'nın Beyşehir​ ilçesinde otomobil​ ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir'in Doğancık ile Yenidoğan mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda meydana geldi.

Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var! - 1. Resim

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kaymakçı (28) yönetimindeki otomobil, Ş.A. yönetimindeki  traktörle Yenidoğan Mahallesi girişinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada hurdaya dönem otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var! - 2. Resim

İKİYE AYRILDI

Arka tekeri kopan ve iki parçaya ayrılan traktörün sürücüsü Ş.A. ise yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesini tamamlaması sonrasında otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aslı11 Ekim 2024 23:57

Bu haber gerçekten üzücü ya, Allah rahmet eylesin hayatını kaybedene ve yaralın iyileşmesini dilerim

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