Konya'da yangın faciası! Karı koca feci şekilde can verdi

18 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:48

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Zeki Özbay ve Aynur Özbay çifti feci şekilde can verdi. Çiftin çiftin hayvancılıkla uğraştığı, ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvanlarının telef olduğu ve diğer hayvanların da kaybolduğu öğrenildi.

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Yangın​ faciası Konya​'nın Beyşehir​ ilçesinde saat 02.00 sıralarında bir yayla evinde meydana geldi. Zeki Özbay ve Aynur Özbay çiftine ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

3 noktaya sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede Zeki Özbay ve Aynur Özbay çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Öte yandan, çiftin hayvancılıkla uğraştığı, ahırda bulunan 7 büyükbaşın telef olduğu, diğer hayvanların da kaybolduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından dron ile hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.