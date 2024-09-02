Konya'da yapılan kazı çalışmasında insan iskeleti bulundu!
Konya’nın Karapınar ilçesinde kentsel dönüşüm için yapılan kazı çalışmaları esnasında insana ait iskelet bulundu. Kafatası ve iskeletin çıkması sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Sultan Selim Camii çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmaları yaklaşık üç aydır devam ediyor. Proje kapsamında yetkili firma, cami etrafındaki ev ve iş yerlerinin yıkımını gerçekleştirirken yıkımın sürdüğü bölgede insan iskeleti bulundu.
3 KAFATASI VE BİR İSKELET BULUNDU
Kazı süreci esnasında su borusu patladı. Durum hemen yetkililere bildirilirken onarım sırasında, üç adet kafatası ve bazı iskelet parçaları buldu.
Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaptı.
KEMİKLER İNCELEMEYE ALINACAK
Toplanan kemikler, incelenmek üzere poşetlere konularak yetkililere teslim edildi. Kemiklerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.