Konya'da yapılan kazı çalışmasında insan iskeleti bulundu! 

02 Eylül 2024 19:29 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 19:35

Kazı alanındaki kuryenin çantasından mumya çıktı! 'Kız arkadaşım' savunması şoke etti

Kazı alanındaki kuryenin çantasından mumya çıktı! 'Kız arkadaşım' savunması şoke etti

Yıllardır türbe diye dua ediyorlardı! Arkeolojik kazıda mezarın içi boş çıktı

Yıllardır türbe diye dua ediyorlardı! Arkeolojik kazıda mezarın içi boş çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Sultan Selim Camii çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmaları yaklaşık üç aydır devam ediyor. Proje kapsamında yetkili firma, cami etrafındaki ev ve iş yerlerinin yıkımını gerçekleştirirken yıkımın sürdüğü bölgede insan iskeleti bulundu.

3 KAFATASI VE BİR İSKELET BULUNDU

Kazı süreci esnasında su borusu patladı. Durum hemen yetkililere bildirilirken onarım sırasında, üç adet kafatası ve bazı iskelet parçaları buldu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaptı.

KEMİKLER İNCELEMEYE ALINACAK

Toplanan kemikler, incelenmek üzere poşetlere konularak yetkililere teslim edildi. Kemiklerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.