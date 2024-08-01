Konya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 7 yaralı

01 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:00

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (36) yönetimindeki 16 DBJ 01 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü H.Ç. ile araçta bulunan Z.Ç. (29), F.B.Ç. (6), M.Ç. (10), H.Ç. (11), A.Ç. (8) ve M.Ç. (7) yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, araçtakilerin Karapınar’da mevsimlik işçi olarak çalışan yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.