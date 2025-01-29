Konya'daki aile katliamında yeni detaylar! Vahşeti önceden planlamış: Cebinden çıkanlar şoke etti

29 Ocak 2025 09:09 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:18

Konya'da babası, annesi ve küçük kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Ali Tunç'un katliamı önceden planladığı tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tunç'un cebinden çıkanlar şoke etti.

Konya'da yürek yakan evlat dehşeti! Tüm ailesini öldürüp intihar etti

Konya'da yürek yakan evlat dehşeti! Tüm ailesini öldürüp intihar etti

Konya'da geçtiğimiz günler Türkiye'yi dehşete düşüren bir vahşet yaşandı. 28 yaşındaki Ali Tunç; babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve küçük kardeşi Hasancan'ı (17) sırtlarından ve kafalarından pompalı tüfekle vurarak katletti.

Katliamın ardından Tunç, aynı silahla kendi canına kıydı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; Ali Tunç'un cinnet getirdikten sonra çantasından tüfeği çıkardı.

CEBİNE FAZLADAN FİŞEK KOYMUŞ...

Tüfeği görünce kaçan annesini mutfakta, salona kaçan babasını ve yine salonda bilgisayarda oyun oynayan kardeşini ise önce sırtlarından ardından da başlarına ateş ederek katlettiği bildirildi.

Ali Tunç'un cebinde de 4 adet fişek bulunduğu, önceden katliama hazırlık yaptığı öğrenildi.