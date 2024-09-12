Konya'dan sonra bir ilimizde daha ürküten görüntü! Ayçiçek tarlasında dev obruk oluştu

12 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:02

Konya'da sıkça görülen obruklar bir ilimizde daha görülmeye başladı. Çiftçiler oluşan obruklar karşısında endişelerini dile getirdi. Ayçiçek tarlasında çalışan bir çiftçi obruğun biçerdöveri de yutabileceğini söyledi.

Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

İklim değişikliği sebebiyle Konya’da görülen devasa obruklar vatandaşları tedirgin etmeyi sürdürüyor. Obruk sayısının 3 bine yaklaştığı bildirilmişti. Bir şehirde daha obruklar meydana geldi. Deprem senaryosunu akla getiren obruklar çevre sakinlerini korkuttu.

Eskişehir'de çifteler ilçesinde bağlı Sadıroğlu Mahallesi'nde Erkan Ceylan isimli çiftçi, ayçiçek tarlasında geldiğinde büyük bir çukur gördü. Tahminlere göre 20 metreden fazla derinliği, 5 metre çapı bulunan çukur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı yetkililere bildirildi. Gelen yetkililer tarla ve çevresinde çalışma başlattı. Obruk içinde akan bir suyun olması dikkat çekti.

''BİÇERDÖVERİ İÇİNE ÇEKEBİLİRDİ''

23 dönüm arazisinde obruğu görüp korktuğunu söyleyen çiftçi Erkan Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz" dedi.

6 İLÇE DE DAHİL

Obrukta incelemede bulunan Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Eskişehir'de bilinen 3'üncü obruğun oluştuğunu söyledi. Bölgede incelemeler yapıldığını belirten Gümüş, "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerimizin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtıolan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullandığında sıkıntı oluşacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu idareli kullanacağız, böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.