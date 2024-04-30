30 Nisan 2024 00:24 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:24
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve teknik direktörlük görevinde Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayıran Konyaspor, sezonun kalan bölümü için Sportif Direktör Ali Çamdalı ile anlaştı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor teknik direktörlük koltuğuna Ali Çamdalı'nın getirildiğini duyurdu.
Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran Tümosan Konyaspor, yeni teknik direktörünün eski futbolcusu Ali Çamdalı olduğunu X hesabından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu. Ali Çamdalı’ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."
Kaynak: TGRT Haber