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Koparan yandı! Cezası 387 bin TL

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:18
Koparan yandı! Cezası 387 bin TL

Nesli tükenme tehlikesinde olduğundan koruma altına alınan endemik bitki türü kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 TL.

Samsun'da Atakum sahili kumsalında yetişen kum zambakları görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın 387 bin 141 TL cezası var.

Koparan yandı! Cezası 387 bin 141 TL - 1. Resim

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, Samsun sahilini süslüyor.

Koparan yandı! Cezası 387 bin 141 TL - 2. Resim

CEZASI 387 BİN TL

Özellikle Atakum ilçesi İncesu mevkisinde açan kum zambaklarının korumak amaçlı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı tabelaları konulsa da bazı vatandaşlar kum zambağının koparılmaması gerektiğini bilmiyor. 2024 yılında koparılmasının cezasının 387 bin 141 bin TL olan kum zambağı endemik tür olarak dikkat çekiyor.

Koparan yandı! Cezası 387 bin 141 TL - 3. Resim

Bazı vatandaşlar kum zambaklarını koparmanın cezasını bilmediklerini ve daha dikkat edeceklerini söylerken, bazı vatandaşlar ise sahildeki tüm kum zambaklarının koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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